Dalla poltrona alla cattedra, Giuseppe Conte torna a insegnare all'università (Di giovedì 18 febbraio 2021) Novella Toloni Archiviata l'esperienza alla presidenza del consiglio, Giuseppe Conte torna a Firenze e riprende la docenza di diritto in ateneo da marzo. Il rettore di Scienze Giuridiche ha dato l'ok ma è incerto il suo ruolo Si torna ai santi vecchi, recita il detto e Giuseppe Conte sembra prenderlo alla lettera. L'ex premier, rimpiazzato da Mario Draghi alla presidenza del Consiglio, è pronto a tornare al suo vecchio impiego, quello di docente universitario di Diritto Privato all'ateneo fiorentino. "Vedo nel mio futuro immediato il rientro a Firenze come professore dell'università", aveva detto Conte in un'intervista al Fatto Quotidiano pochi giorni fa.

