Covid nel Lazio: Aumentano i casi, ma diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel corso de quotidiano incontro con la stampa, l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, ha reso noto che nelle ultime 24 ore nel Lazio sono stati registrati 1.025 nuovi, ed altri 41 decessi. I tamponi eseguito sono stati più di 11mila ed i guariti 1.953. “Il rapporto tra positivi e tamponi – aggiunge D’Amato (nella foto) – è all’8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%”. Con Roma tornata a 500 contagi, ecco i numeri delle varie Asl Purtroppo per quel che riguarda la Capitale, “I casi a Roma città sono a quota 500”. Ma vediamo nello specifico i numeri di ciascuna Asl nelle ultime 24 ore, tenendo conto che si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Asl Roma 1 – sono 297 i casi ed 8 i decessi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel corso de quotidiano incontro con la stampa, l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, ha reso noto che nelle ultime 24 ore nelsono stati registrati 1.025 nuovi, ed altri 41. I tamponi eseguito sono stati più di 11mila ed i guariti 1.953. “Il rapporto tra positivi e tamponi – aggiunge D’Amato (nella foto) – è all’8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%”. Con Roma tornata a 500 contagi, ecco i numeri delle varie Asl Purtroppo per quel che riguarda la Capitale, “Ia Roma città sono a quota 500”. Ma vediamo nello specifico i numeri di ciascuna Asl nelle ultime 24 ore, tenendo conto che si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Asl Roma 1 – sono 297 ied 8 i...

