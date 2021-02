Covid, lockdown locali e nuovi colori regioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Covid: chiusura dei Comuni che si trovano vicini ai focolai provocati dalle varianti del virus. Nuove misure L’espansione delle varianti di Covid-19 provocano l’allargamento delle zone rosse. I Comuni vicini ai focolai dovranno essere chiusi. Scattano provvedimenti più restrittivi per le nuove regioni in fascia arancione. Venerdì il governo si riunirà per pianificare nuove misure e prendere decisioni in vista della scadenza del Dpcm fissata al 5 marzo. Ma gli scienziati evidenziano la necessità di seguire una linea di massimo rigore per prevenire una «terza ondata». Potrebbe infatti essere addirittura più aggressiva della seconda. Le mutazioni fanno paura: quella inglese, ma soprattutto quelle sudafricana e brasiliana ormai presenti in numerosi luoghi d’Italia. Covid: comuni in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021): chiusura dei Comuni che si trovano vicini ai focolai provocati dalle varianti del virus. Nuove misure L’espansione delle varianti di-19 provocano l’allargamento delle zone rosse. I Comuni vicini ai focolai dovranno essere chiusi. Scattano provvedimenti più restrittivi per le nuovein fascia arancione. Venerdì il governo si riunirà per pianificare nuove misure e prendere decisioni in vista della scadenza del Dpcm fissata al 5 marzo. Ma gli scienziati evidenziano la necessità di seguire una linea di massimo rigore per prevenire una «terza ondata». Potrebbe infatti essere addirittura più aggressiva della seconda. Le mutazioni fanno paura: quella inglese, ma soprattutto quelle sudafricana e brasiliana ormai presenti in numerosi luoghi d’Italia.: comuni in ...

AnnalisaChirico : In Olanda il tribunale stabilisce che il coprifuoco anti Covid è illegale; in Germania fanno il lockdown duro ma se… - repubblica : L'infettivologo Massimo Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serv… - myrtamerlino : Vedere l'esercito a Perugia mi ricorda il triste periodo del #lockdown nazionale. Nel frattempo la #variante ingles… - Serafin35214639 : RT @matteomatzuzzi: Professor Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serve un lockdown' (16… - lsaccani67 : RT @Adnkronos: #Sileri: 'No #lockdown nazionale ma guerra a #covid per tutto 2021' -