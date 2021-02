Cortina 2021, minacciato di morte l’organizzatore del parallelo: denunciato informatico svizzero (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Qui non è una critica magari molto dura e neppure una diffamazione. Qui ci sono minacce di morte e dunque è una cosa seria. Per cui adesso ho affidato tutto ai miei avvocati per perseguire l’autore. Mi sembra una follia, si tratta pur sempre di una gara di sci”. Sono queste le parole di Markus Waldner, responsabile FIS dell’ gare maschili di Cdm e dei Mondiali, il quale ha ricevuto minacce di morte via e-mail a causa del gigante parallelo sotto la sua competenza. L’altoatesino ha spiegato che l’autore della e-mail “è un informatico svizzero”. Il motivo delle minacce di morte? La maggiore velocità di una pista rispetto all’altra e la grave dimenticanza dell’ex aequo nelle finali se due atleti fanno registrare il medesimo tempo di gara. Il tutto con cronometraggio e computer tarati su ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Qui non è una critica magari molto dura e neppure una diffamazione. Qui ci sono minacce die dunque è una cosa seria. Per cui adesso ho affidato tutto ai miei avvocati per perseguire l’autore. Mi sembra una follia, si tratta pur sempre di una gara di sci”. Sono queste le parole di Markus Waldner, responsabile FIS dell’ gare maschili di Cdm e dei Mondiali, il quale ha ricevuto minacce divia e-mail a causa del gigantesotto la sua competenza. L’altoatesino ha spiegato che l’autore della e-mail “è un”. Il motivo delle minacce di? La maggiore velocità di una pista rispetto all’altra e la grave dimenticanza dell’ex aequo nelle finali se due atleti fanno registrare il medesimo tempo di gara. Il tutto con cronometraggio e computer tarati su ...

