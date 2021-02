CIV SBK | DMR da BMW a Honda | con Delbianco e Andreozzi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Da quattro cilindri in linea a... quattro cilindri in linea. Però, cambia la Casa costruttrice rappresentata: il DmR Racing passa da BMW a, confermando il progetto relativo al Campionato ...

Alessandro è pronto per il2021: " Sono felicissimo - le sue parole - essere ancora un pilota ... Non vedo l'ora di cominciare" Andreozzi, conta presenze mondiali in Moto2, Supersport e. In ...... per Bassani - campione Europeo Supersport 2016 e Cavalieri, secondo classificato nel2020 . ... Troppo piccoli ed inesperti per la. I quattro moschettieri hanno 25 (Rino, Michael Ruben), 24 (...Lasciate le quattro cilindri tedesche, la squadra trevigiana correrà la serie tricolore con le CBR RR-R Fireblade, schierando due punte che hanno collezionato presenze e punti mondiali ...SBK: Salutata BMW, nel 2021 la formazione di Walter Durigon schiererà due CBR 1000 RR-R con il riconfermato Alessandro Delbianco e Alessandro Andreozzi ...