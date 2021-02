Ciampolillo ancora in ‘zona Cesarini’, Casellati sbotta: “Arriva sempre all’ultimo”. Poi il senatore dà del pagliaccio a Salvini e viene richiamato (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lello Ciampolillo, ex M5s e ora nel gruppo Misto, ci ricasca. Dopo il voto di fiducia in extremis al governo Conte, il senatore pugliese chiede di intervenire quando il tempo per le dichiarazioni di voto al governo Draghi è finito. “Mi sono iscritto a parlare”, dice. E la presidente Casellati perde la pazienza: “Arriva sempre all’ultimo, non è possibile”. Ciampolillo, poi, replica a Matteo Salvini, che lo aveva citato: “Lei, caro Salvini, non ha mai lavorato in vita sua”. Poi gli dà del pagliaccio. E la presidente del Senato lo richiama. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lello, ex M5s e ora nel gruppo Misto, ci ricasca. Dopo il voto di fiducia in extremis al governo Conte, ilpugliese chiede di intervenire quando il tempo per le dichiarazioni di voto al governo Draghi è finito. “Mi sono iscritto a parlare”, dice. E la presidenteperde la pazienza: “, non è possibile”., poi, replica a Matteo, che lo aveva citato: “Lei, caro, non ha mai lavorato in vita sua”. Poi gli dà del. E la presidente del Senato lo richiama. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

