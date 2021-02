Chi è Stefano Giovino | il compagno di Luisa Corna?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ecco chi è, ildella nota cantanteè un carabiniere, non fa parte del mondo dello spettacolo ma è noto per essere ildella cantante. È nato nel 1980 a Roma,ha quindici anni in meno della compagna ma la differenza d’età non è mai stata un problema per loro, ad oggi sono più innamorati che mai. Ildella nota cantante dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza ha intrapreso in Puglia la carriera nell’Arma dei Carabinieri. A Bari ha ricoperto il ruolo di comandante di plotone. È stato poi al comando della compagnia di Chieri, dal 2014 al 2018. Subito dopo...