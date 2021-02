Catalfo | portare avanti riforma ammortizzatori

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – “È urgente prorogare la cassa integrazione Covid-19 e il blocco dei licenziamenti. Da Ministro del Lavoro, avevo già predisposto le norme da inserire nel Decreto Ristori 5: ulteriori 8 settimane di CIGO e 26 settimane di cassa integrazione in deroga e assegno ordinario, queste ultime da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, con contestuale proroga del blocco per la durata dei trattamenti di integrazione salariale”. Lo scrive in una nota l’ex Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunziasottolineando che “indicare una data fissa per la fine del blocco dei licenziamenti, come emerge da anticipazioni di stampa, è un’idea sbagliata. A mio avviso, vanno individuati periodi differenti sulla base di analisi puntuali delle diverse situazioni. Dagli studi recentemente svolti da Ministero del Lavoro e Bankitalia – scrive ancora l’ex Ministro – “si ...