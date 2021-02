Can Yaman e Diletta Leotta: storia costruita a tavolino? (Di giovedì 18 febbraio 2021) La presunta data di nozze, un aereo che solca cieli di Roma: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo Can”, si legge sullo striscione trainato dal velivolo, Can a spasso con la futura “suocera” fra gioiellerie e ricerca di un “nido d’amore”, foto di loro che di spontaneità non hanno nulla. Da parte di Can e Diletta nessuna smentita, ma nemmeno una conferma. Il gossip impazza spaccato in due: coloro che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 febbraio 2021) La presunta data di nozze, un aereo che solca cieli di Roma: “mi vuoi sposare? Ti amo Can”, si legge sullo striscione trainato dal velivolo, Can a spasso con la futura “suocera” fra gioiellerie e ricerca di un “nido d’amore”, foto di loro che di spontaneità non hanno nulla. Da parte di Can enessuna smentita, ma nemmeno una conferma. Il gossip impazza spaccato in due: coloro che Articolo completo: dal blog SoloDonna

