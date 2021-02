Calciomercato Milan | assalto alla punta francese | folta concorrenza

(Di giovedì 18 febbraio 2021)I rossoneri, in vista della prossima stagione, si sono fiondati sullache però è ambita anche da altri due club Ilal momento ha due punte di enorme esperienza internazionale come Mandzukic ed Ibrahimovic che, però, hanno rispettivamente 35 e 39 anni. Per quel che riguarda il primo, si L'articolo proviene da Inews.it.

sportli26181512 : Bertolacci: 'Scudetto? Il Milan ha dimostrato di poter lottare fino in fondo': Andrea Bertolacci, centrocampista de… - MilanLiveIT : ??#Milan - #Thauvin vuole i rossoneri! ??#MercatoMilan - sportli26181512 : Kossounou, sulle orme di Yaya Touré: è derby tra Inter e Milan: Fisico granitico, personalità da giocatore affermat… - cmdotcom : #Kossounou, sulle orme di #YayaTouré: è derby tra #Inter e #Milan - sportli26181512 : Ibra a Sanremo, una follia: ha dei doveri verso società e tifosi. Ma più di lui è colpevole il Milan che glielo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MilanLive.it

Commenta per primo Andrea Bertolacci, centrocampista del Karagmuruk, ha parlato anche delin una intervista al sito gianlucadimarzio.com: "Hanno dimostrato di poter lottare fino in fondo, non credo che il derby di domenica deciderà le sorti del campionato. Dalla sua, l'Inter ha il ...Su di lui ci sono anchee Inter , sempre molto attente ai giovani di talento. Kossounou è uno di questi.Zlatan Ibrahimovic fa discutere a pochi giorni dal derby contro l’Inter: i tifosi del Milan non la prendono bene. Zlatan Ibrahimovic non si discute. E’ l’intervista di Amadeus che fa scatenare la pole ...Stella Rossa - Milan : l'Europa League da vivere in diretta, scopri come Stella Rossa - Milan : le probabili formazioni, la cronaca, il riassunto, le pagelle, i migliori e i peggiori segui la partita ...