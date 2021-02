Windtre lancia un piano di formazione per i dipendenti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dare potere al futuro - «Empowering the future» - è questo il nostro delformativo appenato dache offre aila possibilità di arricchire e aggiornare il proprio bagaglio di competenze, in linea con la trasdigitale in atto. Sergio Gonella - culture, people development & talent acquisition director di- ha commentato l’iniziativa, spiegando come «l'evoluzione digitale e l’emergere di nuovi modelli di lavoro basati sullo smart working, evidenziano la necessità di un profondo aggiornamento delle competenze, per valorizzare i talenti e sviluppare le professioni del futuro.ha colto questa sfida attraverso importanti investimenti sulla tecnologia, ma, soprattutto, sulle persone e con ‘Empowering the Future’ ...

infoitscienza : WindTre lancia un’offerta con Giga illimitati, 200 SMS e minuti a soli 7,99€ - infoitscienza : WindTre lancia offerte minuti, sms e Giga illimitati con MIA Unlimited e MIA +Unlimited - mondomobileweb : WindTre lancia offerte minuti, sms e Giga illimitati con MIA Unlimited e MIA +Unlimited -

Ultime Notizie dalla rete : Windtre lancia

Il Messaggero

... Vodafone elimina limite Giga per gli studenti Vodafonenuova iniziativa per studenti: Giga illimitati per il digital learning Mobile Experience in Italia, saleNatale, Vodafone ...... dopo i 600 euro possibile richiedere nuovi contributi CDP'Bonus Edilizi' per sostenere ... Quali sono i comunidown in tutta Italia: cosa sta succedendo I video più visti Covid, i ...Stop alla promo cashback per Very Mobile, da qualche giorno l’operatore virtuale ha fermato l’offerta con rimborso, ma niente paura, si riparte con nuove promo davvero vantagg ...Chi non si forma è perduto. Windtre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, avvia "Empowering the Future", il piano formativo che offre ai dipendenti la possibilità di ...