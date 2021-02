VIDEO Ineos torna in mare, allenamento con Luna Rossa: marcatura stretta in vista della Finale di Prada Cup (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ineos Uk è tornata in mare dopo le quattro sconfitte rimediate contro Luna Rossa nel primo weekend della Finale di Prada Cup. I britannici si sono cimentati in una sessione di allenamento sui campi di regata C e D della baia di Auckland (Nuova Zelanda), marcando da vicino Luna Rossa. Ben Ainslie e compagni sono sotto 4-0 e devono cercare una difficile rimonta, per questo motivo sperano nel rinvio della ripresa del confronto al prossimo 26 febbraio. Di seguito il VIDEO dell’allenamento di Ineos Uk con Luna Rossa. VIDEO allenamento Ineos ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021)Uk èta indopo le quattro sconfitte rimediate contronel primo weekenddiCup. I britannici si sono cimentati in una sessione disui campi di regata C e Dbaia di Auckland (Nuova Zelanda), marcando da vicino. Ben Ainslie e compagni sono sotto 4-0 e devono cercare una difficile rimonta, per questo motivo sperano nel rinvioripresa del confronto al prossimo 26 febbraio. Di seguito ildell’diUk con...

