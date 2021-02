Verona | Gresele si è svegliato dal coma | segnali incoraggianti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)si èdaldopo l’intervento a cui è stato sottoposto per rimuovere un edema cerebrale:per il calciatore delAndreasi èdaldopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto per rimuovere un edema cerebrale. Il giovane calciatore delresterà ricoverato presso l’ospedale Borgo Trento di, ma isono. Come riportato da gazzetta.it, i primi accertamenti clinici non hanno evidenziato deficit agli arti inferiori e superiori. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : Verona, Andrea Gresele svegliato dal coma ?? - Gazzetta_it : #Verona, #Gresele svegliato dal coma - Paroladeltifoso : Hellas Verona – Gresele si è svegliato dal coma - marinabeccuti : Verona, buone notizie per Gresele, si è svegliato dal coma - Torinogranatait : Verona, buone notizie per Gresele, si è svegliato dal coma -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Gresele

Incidente: la ricostruzione e cosa è successo Il fatto sarebbe accaduto domenica intorno alle 3 del mattino in via Galileo Galilei (Porto San Pancrazio) a, dovee alcuni amici ...La notizia arriva dall'ospedale di Borgo Trento di, dove i prossimi giorni chiariranno ulteriormente il quadro medico di. Diciotto anni, originario di Isola Vicentina, giovane promessa ...Gresele si è svegliato dal coma dopo l'intervento a cui è stato sottoposto per rimuovere un edema cerebrale: segnali incoraggianti per il giovane del Verona ...Andrea Gresele si è svegliato dal coma. Come scrive Gazzetta.it il difensore dell'Hellas Primavera, rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione del treno e caduto ...