Tabellone Australian Open 2021: risultati e aggiornamenti. Va a Medvedev il derby russo, Nadal sconfitto da Tsitsipas (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tabellone MASCHILE Australian Open 2021 SEMIFINALI PARTE ALTA N. Djokovic (1)-A. Karatsev (Q) PARTE BASSA D. Medvedev (4)-S. Tsitsipas (5) QUARTI DI FINALE PARTE ALTA N. Djokovic (1)-A. Zverev (6) 6-7 6-2 6-4 7-6 G. Dimitrov (18)-A. Karatsev (Q) 6-2 4-6 1-6 2-6 PARTE BASSA A. Rublev (7)-D. Medvedev (4) 5-7 3-6 2-6 S. Tsitsipas (5)-R. Nadal (2) 3-6 2-6 7-6 (4) 6-4 7-5 OTTAVI DI FINALE PARTE ALTA N. Djokovic (1)-M. Raonic (14) 7-6 (4) 4-6 6-1 6-4 D. Lajovic (23)-A. Zverev (6) 4-6 6-7 (5) 3-6 D. Thiem (3)-G. Dimitrov (18) 4-6 4-6 0-6 F. Auger-Aliassime (20)-A. Karatsev (Q) 6-3 6-1 3-6 3-6 4-6 PARTE BASSA A. Rublev (7)-C. Ruud (24) 6-2 7-6 (3) ritiro Ruud M. McDonald (PR)-D. Medvedev (4) 4-6 2-6 3-6 S. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021)MASCHILESEMIFINALI PARTE ALTA N. Djokovic (1)-A. Karatsev (Q) PARTE BASSA D.(4)-S.(5) QUARTI DI FINALE PARTE ALTA N. Djokovic (1)-A. Zverev (6) 6-7 6-2 6-4 7-6 G. Dimitrov (18)-A. Karatsev (Q) 6-2 4-6 1-6 2-6 PARTE BASSA A. Rublev (7)-D.(4) 5-7 3-6 2-6 S.(5)-R.(2) 3-6 2-6 7-6 (4) 6-4 7-5 OTTAVI DI FINALE PARTE ALTA N. Djokovic (1)-M. Raonic (14) 7-6 (4) 4-6 6-1 6-4 D. Lajovic (23)-A. Zverev (6) 4-6 6-7 (5) 3-6 D. Thiem (3)-G. Dimitrov (18) 4-6 4-6 0-6 F. Auger-Aliassime (20)-A. Karatsev (Q) 6-3 6-1 3-6 3-6 4-6 PARTE BASSA A. Rublev (7)-C. Ruud (24) 6-2 7-6 (3) ritiro Ruud M. McDonald (PR)-D.(4) 4-6 2-6 3-6 S. ...

