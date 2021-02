Serie A in campo per l'AIL: un sms al 45582 per aiutare i pazienti ematologici (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C'è anche la Lega Serie A a sostenere l'Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma (AIL) nella campagna #iosonoarischio. Fino al 22 febbraio, con un sms al numero solidale 45582 è ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C'è anche la LegaA a sostenere l'Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma (AIL) nella campagna #iosonoarischio. Fino al 22 febbraio, con un sms al numero solidaleè ...

sportli26181512 : Serie A in campo per l'AIL: un sms al 45582 per aiutare i pazienti ematologici: Serie A in campo per l'AIL: un sms… - dimaggio341 : RT @AnkleBreakers0: ?? Matchday ? @VPG_Italy ?? 12^ giornata Serie E1 ?? @E4GMavericks ? 22:45 CEST ?? A CASA DELL'ARTRI ??STASERA IN CAMPO (FO… - AnkleBreakers0 : ?? Matchday ? @VPG_Italy ?? 12^ giornata Serie E1 ?? @E4GMavericks ? 22:45 CEST ?? A CASA DELL'ARTRI ??STASERA IN CAMPO… - sportli26181512 : Comandini, Cou, Mati, Pelè e gli altri: meteore e flop da derby. Ve li ricordate?: Comandini, Cou, Mati, Pelè e gli… - SalernoSport24 : Incamerare la sesta vittoria di fila e avvicinare la coppia di testa: Scafati Basket in campo per il recupero della… -