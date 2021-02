Principe Filippo ricoverato in ospedale: le condizioni di salute del centenario compagno della Regina Elisabetta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Arriva in questi momenti la notizia del ricovero ospedaliero del Principe Filippo. Secondo quanto lanciato in questi istanti dalla stampa inglese e confermato da Buckingham Palace, il Principe Filippo sarebbe stato ricoverato ieri sera a seguito di un malore la cui natura però non è stata precisata. Secondo quanto lanciato in questi momenti e confermato dalle fonti estere, il ricovero del Principe non sarebbe dovuto al Covid per il quale sia lui che la Regina Elisabetta sarebbero stati vaccinati. Principe Filippo ricoverato in ospedale Come si legge da comunicato stampa della famiglia reale, in questi momenti “Sua altezza reale il Duca di Edinburgo è stato ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Arriva in questi momenti la notizia del ricovero ospedaliero del. Secondo quanto lanciato in questi istanti dalla stampa inglese e confermato da Buckingham Palace, ilsarebbe statoieri sera a seguito di un malore la cui natura però non è stata precisata. Secondo quanto lanciato in questi momenti e confermato dalle fonti estere, il ricovero delnon sarebbe dovuto al Covid per il quale sia lui che lasarebbero stati vaccinati.inCome si legge da comunicato stampafamiglia reale, in questi momenti “Sua altezza reale il Duca di Edinburgo è stato ...

