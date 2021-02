Pensione 2021 anche a 64 anni con 20 di contributi, quale la chiave per i nati dal 1957 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non bisogna aspettare fantomatiche riforme delle pensioni o misure sperimentali come la quota 100 o l'Ape per anticipare di qualche anno la quiescenza nel 2021. C'è una misura infatti, che a parità di contribuzione versata minima per la Pensione di vecchiaia, permette di accedere alla quiescenza a 64 anni anziché 67. In pratica, una possibilità di pensionamento per lavoratori nati già nel 1957 (che nel 2021 compiono 64 anni di età), che con soli 20 anni di contribuzione dovrebbero aspettare il compimento dei 67 anni per andare in Pensione. Naturalmente non è una misura generalista nel senso che non è certo aperta a tutti i lavoratori perché occorre rispettare alcune determinate condizioni. Resta il fatto che si ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non bisogna aspettare fantomatiche riforme delle pensioni o misure sperimentali come la quota 100 o l'Ape per anticipare di qualche anno la quiescenza nel. C'è una misura infatti, che a parità di contribuzione versata minima per ladi vecchiaia, permette di accedere alla quiescenza a 64anziché 67. In pratica, una possibilità di pensionamento per lavoratorigià nel(che nelcompiono 64di età), che con soli 20di contribuzione dovrebbero aspettare il compimento dei 67per andare in. Naturalmente non è una misura generalista nel senso che non è certo aperta a tutti i lavoratori perché occorre rispettare alcune determinate condizioni. Resta il fatto che si ...

