Pandemia, Paese, programma: le parole di Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La parola ‘Pandemia’ che risuona in Senato ben 20 volte, la più usata da Mario Draghi, poi ‘Paese’ (18), e infine ‘programma’, usata per 14 volte. Sono questi i tre sostantivi usati con più frequenza dal premier, nel suo intervento in Aula. Poi, nel tag cloud del presidente del consiglio, ‘cittadini’ e ‘governo’, termini usati entrambi per 12 volte, poi a quota 10 ‘donne’, ‘europea’, ‘sistema’, investimenti’. Nove volte, infine, Draghi usa la parola ‘giovani’, ‘italiani’ e ‘lavoratori’. Draghi, nel suo speech, ha usato in totale 1.893 parole. Lo scorso 18 gennaio, l’allora premier Giuseppe Conte, nel suo discorso per la fiducia alla Camera, aveva fatto ricorso, in particolare, al sostantivo ‘governo’ (30), il verbo ‘abbiamo’ (31). E poi ‘politica’ (23). L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La parola ‘’ che risuona in Senato ben 20 volte, la più usata da Mario, poi ‘’ (18), e infine ‘’, usata per 14 volte. Sono questi i tre sostantivi usati con più frequenza dal premier, nel suo intervento in Aula. Poi, nel tag cloud del presidente del consiglio, ‘cittadini’ e ‘governo’, termini usati entrambi per 12 volte, poi a quota 10 ‘donne’, ‘europea’, ‘sistema’, investimenti’. Nove volte, infine,usa la parola ‘giovani’, ‘italiani’ e ‘lavoratori’., nel suo speech, ha usato in totale 1.893. Lo scorso 18 gennaio, l’allora premier Giuseppe Conte, nel suo discorso per la fiducia alla Camera, aveva fatto ricorso, in particolare, al sostantivo ‘governo’ (30), il verbo ‘abbiamo’ (31). E poi ‘politica’ (23). L'articolo ...

eziomauro : #Draghi: Prima di ogni appartenenza, viene il dovere della cittadinanza. Siamo cittadini di un Paese che ci chiede… - sole24ore : #Draghi al #Senato: 'La #pandemia ha colpito non solo il sistema sanitario nazionale e l'aspettativa di vita degli… - VauroSenesi : L'ultimo sfogo di Vauro: 'Stiamo vivendo una dimensione allucinante. Mi pare di essere un alieno piombato in un Pae… - ADM_assdemxmi : RT @RedattoreSocial: #Draghi: “Sarà Governo del Paese. Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta”. Pandemia, scuola, pov… - RedattoreSocial : #Draghi: “Sarà Governo del Paese. Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta”. Pandemia, scuola,… -