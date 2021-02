Outriders | in uscita anche su Google Stadia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), la nuova creatura di Square Enix, sarà presto insulla piattaforma di cloud gamingIl nuovo sparatutto fantascientifico di Square Enix è finalmente in arrivo. La holding giapponese ha svelato, insieme alla data d’, un altro ghiotto particolare:sarà disponibilesu. Realizzato in collaborazione con People Can Fly, sviluppatori di titoli del calibro di Gears of War: Judgment.sarà un GDR cooperativo in terza persona. Si avvicina l’disu tutte le piattaforme,inclusa Rinvio dopo rinvio,ha accumulato diversi mesi di ...

People Can Fly e Square Enix hanno annunciato ufficialmente la data d'diper Google Stadia tramite un post sul sito ufficiale che trovate a questo indirizzo . Con i preordini ora disponibili, il looter - shooter sarà disponibile a partire dal giorno 1 ...Si tratta del secondo rinvio per, il cui esordio originale era infatti previsto per le ...del 2021 alla primavera (PC) e autunno (console) del 2021 Frontier Developments ha rinviato l'...Outriders, la nuova creatura di Square Enix, sarà presto in uscita su tutte le piattaforme, inclusa Stadia, il nuovo cloud gaming di Google.Outriders arriva su Google Stadia l'1 aprile, in contemporanea con tutte le altre piattaforme, ovvero PC e console. L'annuncio è ufficiale, e la data non è uno scherzo. I preordini sono partiti da qua ...