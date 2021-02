Napoli Poggioreale | 80enne non cade nella trappola e fa arrestare truffatore | IL NOME

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’anziana non è cadutae ha prima assecondato le richieste dell’uomo, dicendosi disposta a seguire le sue indicazioni e pagare, poi ha avvisato i carabinieri del nucleo operativo. I militari del nucleo operativo dihanno arrestato per tentata truffa ai danni di un’anziana, lesioni personali, violenza e resistenza a

Il Mattino

I carabinieri del nucleo operativo dihanno arrestato per tentata truffa ai danni di un'anziana, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale un 32enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Una ...I militari del nucleo operativo dihanno arrestato per tentata truffa ai danni di un'anziana, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale un 32enne, Salvatore ...La signora di 80 anni ha ricevuto la consueta telefonata ingannevole del familiare che chiede di ritirare un pacco per suo conto in cambio di denaro. Al telefono il truffatore fingendosi il nipote ha ...L'anziana non è caduta nella trappola e ha prima assecondato le richieste, poi ha avvisato i carabinieri del nucleo operativo Napoli Poggioreale ...