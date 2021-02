Napoli, arriva la smentita dal ‘Federico II’: “Non è Osimhen il professionista con la variante” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Notizia smentita categoricamente. È l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II a smentire la notizia circa la precedente positività del calciatore del Napoli, Victor Osimhen, alla variante Covid B.1.525. L’ateneo partenopeo precisa inoltre che “non si tratta di nessun altro calciatore della SSC Calcio Napoli. Si sottolinea che tutti i dati sanitari sono sempre rigorosamente trattati nel pieno rispetto della tutela della privacy“. L’Azienda ospedaliera Federico II stigmatizza il comportamento di chi “diffonde notizie prive di alcun fondamento lesive della professionalita’ dell’Azienda“, conclude la nota. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Notiziacategoricamente. È l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II a smentire la notizia circa la precedente positività del calciatore del, Victor, allaCovid B.1.525. L’ateneo partenopeo precisa inoltre che “non si tratta di nessun altro calciatore della SSC Calcio. Si sottolinea che tutti i dati sanitari sono sempre rigorosamente trattati nel pieno rispetto della tutela della privacy“. L’Azienda ospedaliera Federico II stigmatizza il comportamento di chi “diffonde notizie prive di alcun fondamento lesive della professionalita’ dell’Azienda“, conclude la nota. SportFace.

