Live Porto-Juventus 2-0: Taremi a inizio primo tempo e Marega subito nel secondo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 9'st Minimi accenni di reazione bianconera. Che sta cercando, soprattutto a destra, di bucare la difesa Portoghese. Che però regge. Con attenzione. E senza andare in... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 9'st Minimi accenni di reazione bianconera. Che sta cercando, soprattutto a destra, di bucare la difesaghese. Che però regge. Con attenzione. E senza andare in...

juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??ORE 14.30 LIVE! ?? Le parole di Mister @Pirlo_official e di Giorgio @chiellini alla vigilia di #FCPJuve! #JuveUCL… - juventusfc : KICK-OFF | È cominciata #FCPJuve ?? Ripartiamo alla grande, diamo tutto ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - zazoomblog : LIVE Porto-Juventus 2-0 Champions League DIRETTA: raddoppia Marega - #Porto-Juventus #Champions #League - nwacoin : GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega) Ronaldo and co in big trouble! #UCL -