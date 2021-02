L'ipotesi dell'esecutivo se i contagi dovessero salire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Zone arancioni nei feriali e rosse nel weekend, il piano del governo per contenere il covid. Covid, piano governo: zone arancioni nei feriali, rosse nei weekend su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Zone arancioni nei feriali e rosse nel weekend, il piano del governo per contenere il covid. Covid, piano governo: zone arancioni nei feriali, rosse nei weekend su Notizie.it.

dodo_nicolai : Molti si sono (giustamente) lamentati dell'ipotesi di lockdown totale proposta da Ricciardi avanzata senza consulta… - stateofmindwj : Prima dell’affermazione della neuropsicanalisi, l’avvento della teoria del cervello trino di Mc Lean aveva suggerit… - PivaPaola : RT @GoodMorningIT: Oggi la fiducia in Senato al governo Draghi | Ipotesi vaccino AstraZeneca per gli under 65 | Pil dell'Eurozona in calo n… - GoodMorningIT : Oggi la fiducia in Senato al governo Draghi | Ipotesi vaccino AstraZeneca per gli under 65 | Pil dell'Eurozona in c… - RobHeart16 : Accettando l'ipotesi dell'eruzione di Thera (Santorini) come causa primaria, le piaghe d'Egitto sono un classico es… -