Juve, disastro Bentancur: "Basta, non è la prima volta!" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Avvio shock per la Juventus che regala la rete dell'1-0 al Porto. Disattenzione clamorosa di Bentancur, bianconeri sotto all'intervallo. Avvio disastroso della Juventus che all'Estadio do Dragao. Porto-Juventus è ferma sull'1-0: la rete di Taremi dopo soli sessanta secondi di gioco. Si complica, sin da subito, il match di andata degli Ottavi di finale di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

