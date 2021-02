John Malkovich’s Inferno, aperte le prevendite su TicketOne (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono aperte le vendite per lo spettacolo in prima mondiale John Malkovich’s Inferno, il 3 dicembre 2021 dal Teatro Arcimboldi di Milano. Una conclusione in pompa magna delle celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante, che continua ad essere forma di ispirazione per ogni forma d’arte. E’ quella di John Malkovich, attore versatile, interprete di film come Le relazioni pericolose, Uomini e topi, Il thè nel deserto, e della serie The New Pope. Il suo omaggio a Dante è un viaggio musicale nel quinto canto dell’Inferno, venerdì 3 dicembre 2021 al Teatro Arcimboldi di Milano. Le prevendite dei biglietti si sono appena aperte lsul circuito TicketOne. John Malkovich e il viaggio nel quinto canto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sonole vendite per lo spettacolo in prima mondiale, il 3 dicembre 2021 dal Teatro Arcimboldi di Milano. Una conclusione in pompa magna delle celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante, che continua ad essere forma di ispirazione per ogni forma d’arte. E’ quella diMalkovich, attore versatile, interprete di film come Le relazioni pericolose, Uomini e topi, Il thè nel deserto, e della serie The New Pope. Il suo omaggio a Dante è un viaggio musicale nel quinto canto dell’, venerdì 3 dicembre 2021 al Teatro Arcimboldi di Milano. Ledei biglietti si sono appenalsul circuitoMalkovich e il viaggio nel quinto canto ...

princestone20 : RT @emiliaromagnago: Imola, “John Malkovich’s Inferno” debutta al XXI Emilia Romagna Festival - emiliaromagnago : Imola, “John Malkovich’s Inferno” debutta al XXI Emilia Romagna Festival - monicagnoli : RT @erfestival: “John Malkovich’s Inferno” in prima assoluta a Imola per ERF! Malkovich proporrà un’interpretazione contemporanea delle ter… - DivinaCommediaQ : RT @SettenewsWeb: Andrà in scena il prossimo 3 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano, John Malkovich, con lo spettacolo “John Malkovich's… - SettenewsWeb : Andrà in scena il prossimo 3 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano, John Malkovich, con lo spettacolo “John Malko… -