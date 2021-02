Il web è su tutte le furie, Samantha De Grenet fa un grosso scivolone al “GF Vip”. Signorini cosa deciderà? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’attuale edizione del Grande Fratello VIP non smette di stupire e far parlare, nel bene e nel male. Ennesimo scivolone di Samantha De Grenet Nuova bufera in arrivo per il reality condotto da Alfonso Signorini. Il popolo del web si è indignato per una frase che avrebbe detto Samantha De Grenet; la donna, infatti, si è resa protagonista di un brutto scivolone mediatico. “Sembri autistico in questo momento…” L’ex showgirl stava discutendo di nomination e voti assieme a Pierpaolo Pretelli, quando Andrea Zelletta ha ricordato con precisione alcune dinamiche avvenute nella scorsa edizione del programma. Il pugliese ha ricordato in maniera perfetta alcuni momenti del Grande Fratello VIP 4, tanto che la De Grenet, stupita, si è ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’attuale edizione del Grande Fratello VIP non smette di stupire e far parlare, nel bene e nel male. EnnesimodiDeNuova bufera in arrivo per il reality condotto da Alfonso. Il popolo del web si è indignato per una frase che avrebbe dettoDe; la donna, infatti, si è resa protagonista di un bruttomediatico. “Sembri autistico in questo momento…” L’ex showgirl stava discutendo di nomination e voti assieme a Pierpaolo Pretelli, quando Andrea Zelletta ha ricordato con precisione alcune dinamiche avvenute nella scorsa edizione del programma. Il pugliese ha ricordato in maniera perfetta alcuni momenti del Grande Fratello VIP 4, tanto che la De, stupita, si è ...

sbonaccini : Vaccino anti-Covid per i cittadini over80 dell'Emilia-Romagna, via alle prenotazioni secondo due fasce d'età. Trami… - mirianagrassi1 : RT @TinaAnceschi: Pugno di ferro in guanto di velluto??? No...è ora di togliere il velluto ed estendere questa minaccia a tutt* coloro che n… - analphabeta : RT @TinaAnceschi: Pugno di ferro in guanto di velluto??? No...è ora di togliere il velluto ed estendere questa minaccia a tutt* coloro che n… - AlteaFerrari : RT @TinaAnceschi: Pugno di ferro in guanto di velluto??? No...è ora di togliere il velluto ed estendere questa minaccia a tutt* coloro che n… - obvae_ : RT @hidingfede: Tutte le pagine e i siti web: Tommaso Zorzi in finale NON AVEVAMO DUBBI Noi che ci siamo spaccate occhi e pollici per rend… -

Ultime Notizie dalla rete : web tutte I migliori siti dove trovare immagini gratuite

In effetti, navigando sul sito ti renderai subito conto che le immagini sono tutte in alta ... email e sito web in questo browser per il mio prossimo commento. Articoli correlati I widget Microsoft To ...

Ecco il metodo infallibile che pochi conoscono per cambiare lavoro

Se non si sa farlo, ci sono anche quelle 'precotte' sul web, che si possono scaricare e riempire. ... durante il quale non è sempre necessario riferire tutte le vere ragioni per cui si vuole cambiare ...

TIM: arrivano le rimodulazioni! Addio alle tariffe internet a tempo. Cosa cambia per gli utenti Hardware Upgrade Giorgia Rossi, lo sguardo seducente che conquista il web – FOTO

Giorgia Rossi è tra le giornaliste sportive più amate del panorama televisivo italiano ma anche sui social si fa valere. Nuovo scatto ...

Scuole Cavedoni, incontro sul web con referente di Tik Tok

‘Le parole fanno più male delle botte’. Si intitola così il momento di formazione on line promosso dalle scuole Cavedoni con la presenza di un referente di Tik Tok. Nell’ambito delle iniziative organi ...

In effetti, navigando sul sito ti renderai subito conto che le immagini sonoin alta ... email e sitoin questo browser per il mio prossimo commento. Articoli correlati I widget Microsoft To ...Se non si sa farlo, ci sono anche quelle 'precotte' sul, che si possono scaricare e riempire. ... durante il quale non è sempre necessario riferirele vere ragioni per cui si vuole cambiare ...Giorgia Rossi è tra le giornaliste sportive più amate del panorama televisivo italiano ma anche sui social si fa valere. Nuovo scatto ...‘Le parole fanno più male delle botte’. Si intitola così il momento di formazione on line promosso dalle scuole Cavedoni con la presenza di un referente di Tik Tok. Nell’ambito delle iniziative organi ...