Governo | Draghi in Senato | la frecciata ai sovranisti

Alessandro Nunziati Il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante il suo discorso al Senato, si è mostrato visibilmente emozionato. Sono molti i temi toccati nel corso del suo intervento: dalla pandemia all'economia, passando per l'occupazione di donne e giovani, il sistema scolastico e l'unità nazionale. Non sono mancati, poi, gli inviti a considerare l'Italia come parte integrante (e fondante) dell'Unione europea: una frecciata rivolta alle forze politiche sovraniste che non vedono di buon occhio l'Euro. "Sostenere questo Governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'Euro – ha detto Draghi – significa condividere la prospettiva di un'Unione Europea sempre più integrata che approderà a un bilancio pubblico comune, capace di sostenere i Paesi nei periodi di ...

