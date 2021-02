Governo, Draghi chiede la fiducia: “Grazie della stima, ma andrà validata” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Il premier Mario Draghi ha colto nel dibattito al Senato sulla fiducia la “consapevolezza del disastro economico, sociale culturale. E su questa consapevolezza il governo costruirà il suo operato”. Draghi ringrazia per la stima manifestata nei suoi confronti. “Anch’essa dovrà essere validata dall’azione del governo da me presieduto”, dice il premier durante le repliche al dibattito sulla fiducia. Il voto inizierà intorno alle 22.30, il risultato atteso per mezzanotte. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Il premier Mario Draghi ha colto nel dibattito al Senato sulla fiducia la “consapevolezza del disastro economico, sociale culturale. E su questa consapevolezza il governo costruirà il suo operato”. Draghi ringrazia per la stima manifestata nei suoi confronti. “Anch’essa dovrà essere validata dall’azione del governo da me presieduto”, dice il premier durante le repliche al dibattito sulla fiducia. Il voto inizierà intorno alle 22.30, il risultato atteso per mezzanotte.

