Governo | De Cristofaro Si | ' No a Draghi ma avanti con alleanza progressista' 2

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Noi proveremo a dare loro una voce, lontani da ogni riflesso politicista e da qualsiasi logica 'di palazzo'. E lo faremo provando a misurarci sui temi e non sulle formule vuote. Perché pensiamo - spiega De Cristofaro - che ogni prospettiva, ogni alleanza, si debba costruire, oggi più che mai, attorno alla 'carne viva' della questione sociale, della crisi, dei bisogni materiali delle donne e degli uomini in carne ed ossa". "Tutto il contrario, insomma, - conclude De Cristofaro - delle geometrie scolastiche, degli anatemi, delle attese perenni delle decisioni degli altri, delle certezze fondate sul nulla che tanti danni hanno fatto negli anni."

