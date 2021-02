Gli adesivi di Telegram rendevano le chat segrete vulnerabili (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Photo Illustration by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Un bug dell’applicazione di Telegram avrebbe potuto consentire ad attaccanti di accedere a messaggi, foto e video scambiati tramite chat segrete.La falla dell’app di messaggistica istantanea è stata segnalata dagli esperti di cybersecurity di Shielder che hanno individuato il difetto nelle versioni di Telegram per iOs, Android e MacOs. Secondo gli esperti il semplice invio di un adesivo animato a un utente di Telegram avrebbe potuto esporre tutto quello che succedeva nelle chat segrete che, sull’applicazione, sono le uniche a essere realmente criptate end-to-end. https://twitter.com/ShielderSec/status/1361646196931104770 Gli adesivi animati sono stati introdotti su ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Photo Illustration by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Un bug dell’applicazione diavrebbe potuto consentire ad attaccanti di accedere a messaggi, foto e video scambiati tramite.La falla dell’app di messaggistica istantanea è stata segnalata dagli esperti di cybersecurity di Shielder che hanno individuato il difetto nelle versioni diper iOs, Android e MacOs. Secondo gli esperti il semplice invio di un adesivo animato a un utente diavrebbe potuto esporre tutto quello che succedeva nelleche, sull’applicazione, sono le uniche a essere realmente criptate end-to-end. https://twitter.com/ShielderSec/status/1361646196931104770 Glianimati sono stati introdotti su ...

