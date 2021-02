Gattuso: «Inutile piangersi addosso per gli infortuni. Domani dobbiamo mettere in campo una squadra competitiva» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di Europa League di Domani contro il Granada Come si affronta la 14esima partita in 47 giorni? «Siamo in emergenza, ma non siamo venuti qui a fare vacanza, ce la metteremo tutta per fare una grande prestazione. Ci vuole un grande Napoli perché giochiamo con una squadra atipica e grande mentalità. Domani bisogna mettere in campo una squadra competitiva anche se siamo in pochi» Quanto è importante Lozano per il gioco del Napoli «Lozano è importante come tutti gli altri giocatori che mancano. L’anno scorso ha fatto un’annata sotto alle sue possibilità. Purtroppo non manca solo lui. Però abbiamo Politano che fa una grande stagione e Insigne. È ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli Rinoè intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di Europa League dicontro il Granada Come si affronta la 14esima partita in 47 giorni? «Siamo in emergenza, ma non siamo venuti qui a fare vacanza, ce lamo tutta per fare una grande prestazione. Ci vuole un grande Napoli perché giochiamo con unaatipica e grande mentalità.bisognainunaanche se siamo in pochi» Quanto è importante Lozano per il gioco del Napoli «Lozano è importante come tutti gli altri giocatori che mancano. L’anno scorso ha fatto un’annata sotto alle sue possibilità. Purtroppo non manca solo lui. Però abbiamo Politano che fa una grande stagione e Insigne. È ...

