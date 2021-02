Furlan lascia | arriva Sbarra La staffetta Cisl secondo Sacconi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La, storica organizzazione dei lavoratori di ispirazione cristiana, ha avviato il percorso interno di sostituzione del suo segretario generale. Annamariasi è dimessa e ha proposto all’esecutivo del sindacato la successione di Luigi, il suo “aggiunto”. Il voto unanime di questo organo fortemente rappresentativo dei territori e delle categoriesupporre un esito analogo del consiglio generale che entro un mese sarà convocato per la definitiva ratifica. Si tratta evidentemente di un ricambio che si realizza nella continuità, come in fondo era accaduto, nonostante alcune polemiche, alla stessarispetto a Bonanni e a quest’ultimo rispetto a Pezzotta. D’altronde laha una identità così robusta da non tollerare forti discontinuità. Il ricambio è tuttavia ...

RosalbaMallamo : ANNAMARIA FURLAN LASCIA LA CISL Al Consiglio generale di marzo proporrà come suo successore Luigi Sbarra, attuale… - infoitinterno : Sindacati, Furlan lascia la Cisl a marzo: 'Sbarra il mio successore' - antonellotroya : Cisl, Furlan lascia la segreteria generale al calabrese Luigi Sbarra - infoitinterno : Cisl, Luigi Sbarra segretario generale. Furlan lascia - newsfinanza : La staffetta al vertice Cisl. Furlan lascia, tocca a Sbarra -

Ultime Notizie dalla rete : Furlan lascia

...umbra avanti dopo due minuti di gioco! Grandissima conclusione dalla lunga distanza che non... poi Torromino oa sinistra. Una potenza offensiva quasi imbarazzante, che in mediana può ...Lo ha affermato la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria, nel corso delle sue conclusioni al Comitato Esecutivo della Cisl che si e' svolto oggi in teleconferenza. Luigi Sbarra 'Nei ...Diretta Ternana Catania streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 25^ giornata di Serie C.I tempi sono maturi', ha detto Furlan. La segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, lascerà a marzo la guida del sindacato e nei prossimi giorni avvierà le consultazioni con i segretari delle ...