Fontana firma ordinanza: quattro comuni lombardi in zona rossa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oltre a Castrezzato, anche Viggiù, nel Varesotto, Mede, nel Pavese, e Bollate, alle porte di Milano, dalle 18 di oggi saranno zona rossa. Lo ha stabilito con un’ordinanza il presidente della Regione Attilio Fontana. La decisione - viene spiegato - è dovuta all’insorgere di cluster di contagio legati alla diffusione di varianti del virus. Il presidente della Regione - sentito il ministro della Salute - ha stabilito con un’ordinanza che, ai sensi dell’art. 3 del dpcm 14 gennaio 2021, nei 4 comuni verranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta ‘fascia rossa’. Con l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Attilio Fontana “si dispone che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oltre a Castrezzato, anche Viggiù, nel Varesotto, Mede, nel Pavese, e Bollate, alle porte di Milano, dalle 18 di oggi saranno. Lo ha stabilito con un’il presidente della Regione Attilio. La decisione - viene spiegato - è dovuta all’insorgere di cluster di contagio legati alla diffusione di varianti del virus. Il presidente della Regione - sentito il ministro della Salute - ha stabilito con un’che, ai sensi dell’art. 3 del dpcm 14 gennaio 2021, nei 4verranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta ‘fascia’. Con l’ta ieri dal presidente della Regione Attilio“si dispone che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi ...

FontanaPres : ??? CORONAVIRUS, PRESIDENTE FONTANA FIRMA ORDINANZA PER ‘FASCIA ROSSA’ A VIGGIÙ, MEDE, CASTREZZATO E BOLLATE, CHIUS… - Corriere : Focolai in Lombardia, Fontana mette 4 comuni in zona rossa - Corriere : Focolai in Lombardia, Fontana mette 4 comuni in zona rossa - paolorm2012 : RT @ErmannoKilgore: Ma dicevano che non si poteva fare o sbaglio? - Emiliano_Max : RT @HuffPostItalia: Fontana firma ordinanza: quattro comuni lombardi in zona rossa -