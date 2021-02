Enzo Decaro | spunta un incredibile retroscena | non l’avreste mai detto

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)undavvero inaspettato: siamo sicuri che non avreste mai pensato ad una cosa del genere, i dettagli. È uno dei più grandi attori di sempre,. Attualmente in onda su Canale 5 con le repliche de ‘L’Amore strappato’, la miniserie televisiva interpretata con Sabrina Ferilli, l’attore napoletano è, senza alcun L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GiudittaScarpa : @insinnaflavio ??! Un consiglio su 'lupo'...se l'idea ti piace falla tua! ?? Sotto la maschera si cela Enzo Decaro! G… - Enzo_DiNapoli : @F_Boccia @pdnetwork @GiuseppeConteIT @sbonaccini @Antonio_Decaro @mdepascale Grazie per l'ottimo lavoro svolto, sp… - andreadcosmo : Col Pubblico Ministero interpretato da Emanuele Salce di 'L'amore Strappato' di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Con E… - mautortorella : Grande ritorno su Canale5 di #LAmoreStrappato, la fiction con Sabrina #Ferilli ed Enzo DeCaro tratta da una storia… - fseviareggio : RT @beatpiuinfinito: Sabrina Ferilli e Enzo DeCaro immensi #LAmoreStrappato -

Sebbene in queste ultime settimane Canale 5 sta riproponendo le repliche della miniserie televisiva 'L'Amore strappato', recitato insieme ad, sembrerebbe proprio che Sabrina ritornerà ad ...Su Canale 5 andrà in onda la 2ª delle 3 puntate della miniserie televisiva L'amore strappato con Sabrina Ferilli ed. Infine su Italia 1 va in onda Jason Bourne , 5º capitolo della ...Enzo Decaro, spunta un retroscena davvero inaspettato: siamo sicuri che non avreste mai pensato ad una cosa del genere, i dettagli. È uno dei più grandi attori di sempre, Enzo Decaro. Attualmente in ...Sabrina Ferilli sarà la protagonista di "Svegliati amore mio", la nuova fiction che arriverà ad aprile su Canale 5: di cosa parlerà?