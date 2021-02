Draghi e la metafora della gondola per l'Italia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fare bene le cose utili per i cittadini. Cos’altro è la politica se non questo serio impegno verso il bene comune? Un esempio, così ci capiamo. La gondola è uno dei simboli che rende Venezia famosa in tutto il mondo. Questo già lo sappiamo. Ma cosa c’è dietro? Dietro c’è un’antica maestria che richiede anni di preparazione ed esercitazione. 280 pezzi diversi, 8 essenze di legname e 500 ore di lavoro: costruire una gondola è una vera e propria arte e io da Sindaco di questa città incredibile ne sono da sempre affascinato. Parlo della gondola perché la sua ingegnosa fabbricazione è la giusta metafora di tutto ciò di cui oggi l’Italia ha bisogno: conoscenza, competenza, esperienza e fattività. La duplice emergenza sanitaria ed economica ha infatti dimostrato, una volta per tutte, che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fare bene le cose utili per i cittadini. Cos’altro è la politica se non questo serio impegno verso il bene comune? Un esempio, così ci capiamo. Laè uno dei simboli che rende Venezia famosa in tutto il mondo. Questo già lo sappiamo. Ma cosa c’è dietro? Dietro c’è un’antica maestria che richiede anni di preparazione ed esercitazione. 280 pezzi diversi, 8 essenze di legname e 500 ore di lavoro: costruire unaè una vera e propria arte e io da Sindaco di questa città incredibile ne sono da sempre affascinato. Parloperché la sua ingegnosa fabbricazione è la giustadi tutto ciò di cui oggi l’ha bisogno: conoscenza, competenza, esperienza e fattività. La duplice emergenza sanitaria ed economica ha infatti dimostrato, una volta per tutte, che ...

Aug_Milani : @f_ronchetti Il problema, oltre alla metafora che da non credente mi fa ben poco effetto, è che IMHO Draghi intende… - Patrizi75819760 : @gabelmanu @icaro_diretto Continuando con la metafora se hai il vomito e/o la dissenteria, stai male e non puoi fa… - vestri_m : @giorgio_gori Speriamo sempre nel fuoriclasse che entrando in campo ci porta in vetta alla classifica, la metafora… - NickRub : @FedericadB Seguendo la metafora calcistica, i campionati vanno giocati per sapere se si vince o se si perde. E Dra… - Sisimario12 : @LucaBizzarri Mi interessano i Fatti i lui i fatti li ha fatti in EU vedremo sempre Gesu'Cristo in metafora Draghi… -