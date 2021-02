Controlli dei carabinieri nella periferia di Napoli | arresti e denunce

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodeinel quartiere di San Giovanni a Teduccio a: 135 persone e 73 i veicoli controllati; 23 le sanzioni al Codice delle strada elevate per oltre 16mila euro. Nel corso deisono scattati ancheper possesso di droga, eper furto di energia elettrica e possesso di un manganello. Una pescheria in Corso San Giovanni a Teduccio è stata sanzionata per gravi carenze igienico-sanitarie ed è stata chiusa mentre una persona è stata multata per violazioni alla normativa anti contagio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

