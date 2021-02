Blitz in un collegio in Nigeria | decine di studenti in ostaggio

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inventisettesono stati rapiti, dopo che diversi uomini armati hanno fatto irruzione all’interno delGovernment Science College (GSC), nella città di Kagara. Secondo quanto riportato da France 24, ci sarebbe anche un morto tra i seicento ragazzi che frequentano l’istituto, mentre Abubakar Umar, un funzionario del governo locale, ha confermato il rapimento di quattro membri del personale insieme alle loro famiglie. I rapitori, vestiti con uniformi militari, sembrerebbero appartenere a delle bande di criminali locali e lo scopo dell’agguato sembrerebbe essere quello di chiedere un riscatto economico. Non è ancora chiaro il numero diche sono stati rapiti come ha riferito il preside, Danasabe Ubaidu, alla BBC. Al momento dell’irruzione, i ragazzi si trovavano nei loro dormitori. ...

Ultime Notizie dalla rete : Blitz collegio

L'HuffPost

... dopo che diversi uomini armati hanno fatto irruzione all'interno delGovernment Science ... in caso, unper liberare gli ostaggi. In base a quanto riportato dalle autorità statali, ...APPROFONDIMENTI ILVeleni nell'ambiente a Napoli: sequestrati officina, autolavaggio... IL ... segnato in alcuni casi dal cambio di giudici del, che ha reso necessario riportare il ...In Nigeria ventisette studenti sono stati rapiti, dopo che diversi uomini armati hanno fatto irruzione all’interno del collegio Government Science College (GSC), nella città di Kagara. Secondo quanto ...Il Gup del Tribunale di Palermo, Fabio Pilato, ha inflitto 20 condanne, e 8 assoluzioni, al termine del processo con il rito abbreviato, scaturito dalla maxi inchiesta “Kerkent”, condotta sul “campo” ...