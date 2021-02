Australian Open 2021, un MTO per la svolta: Karolina Muchova rimonta Ashleigh Barty. Semifinale contro Jennifer Brady (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Semifinale che non ti aspetti nella parte alta del tabellone femminile dell’Australian Open 2021. A fare da contraltare alla sfida imperdibile tra Naomi Osaka e Serena Williams saranno due nomi che, al momento dei pronostici due settimane fa, in pochi avrebbero azzardato: saranno Karolina Muchova e Jennifer Brady a giocarsi un posto per la finale del primo Slam del 2021. Entrambe hanno vinto il loro quarto di finale in maniera simile, finendo sotto di un set e rimontando in maniera inesorabile, quasi schiacciante. La rimonta più inaspettata delle due è sicuramente quella della ceca, perché nei primi quaranta minuti di partita è sembrata completamente in balia della numero 1 al mondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lache non ti aspetti nella parte alta del tabellone femminile dell’. A fare da contraltare alla sfida imperdibile tra Naomi Osaka e Serena Williams saranno due nomi che, al momento dei pronostici due settimane fa, in pochi avrebbero azzardato: sarannoa giocarsi un posto per la finale del primo Slam del. Entrambe hanno vinto il loro quarto di finale in maniera simile, finendo sotto di un set endo in maniera inesorabile, quasi schiacciante. Lapiù inaspettata delle due è sicuramente quella della ceca, perché nei primi quaranta minuti di partita è sembrata completamente in balia della numero 1 al mondo ...

