Super Mario 64 è ANCORA l'apoteosi del movimento nella storia dei videogiochi? (Di martedì 16 febbraio 2021) Aspettate un attimo, il movimento in Super Mario 64 è ANCORA il migliore mai visto nei videogiochi? Caricate il gioco e vi ritrovate all'entrata del Castello di Peach, con lo shush di quella cascata lontana. Lo svolazzare degli uccellini tra gli alberi. Quella collinetta verde e quel cielo blu e una specifica sensazione di calma. Poi ecco il vostro primo triplo salto, wah! HOOHoo!, e poiYAhoo! E a quel punto è tutto un :o e un rimanere a bocca aperta E penso sul serio che questo singolo movimento possa essere la cosa migliore e più appagante nella mia libreria Switch. La migliore nei videogiochi? Certamente la cosa migliore che si possa fare con un avatar bipede e un controller in mano con Mario che vola così in alto e così velocemente ...

