Spadafora: "Ministero Sport non esiste più, nulla come prima" (Di martedì 16 febbraio 2021) "Ministero dello Sport? Non esiste più. 17 mesi fa, fui io a chiederne la costituzione. Evidentemente con questa nuova maggioranza, non si è ritenuto di confermarlo. Ora la delega è nelle mani del Presidente Draghi che, nei prossimi giorni, può decidere di affidarla ad un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o tenerla per sé". Lo scrive su facebook l'ex Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, rispondendo ai messaggi e alle domande che gli sono pervenute. Sulla questione ristori poi Spadafora ha aggiunto: "Ovviamente dovrà occuparsene il nuovo delegato. Deve essere chiaro a tutti, sin d'ora, che nulla sarà più come prima sia perché bisogna ancora capire quale sia la politica di aiuti del nuovo Governo sia perché, non ...

