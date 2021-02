Regno Unito | scoperta un’altra variante del Covid con mutazione preoccupante

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) Adesso è vera e propria psicosi di massa nelper via della continuadi nuove varianti del-19. Gli scienziati britannici hanno identificato una nuovache avrebbe, secondo quanto filtra, delle mutazioni preoccupanti. Lo riporta la BBC, che spiega anche come questo nuovo tipo di coronavirus sembri simile allasudafricana ritenuta parecchio pericolosa e molto contagiosa. Fin qui trovati 38 casi, 36 in Galles e 2 in Inghilterra. SportFace.