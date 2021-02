Philogen pronta a sbarcare alla borsa di Milano

MilanoFinanza : Philogen già pronta per la borsa -

Ultime Notizie dalla rete : Philogen pronta

Il Messaggero

Dopo i tentativi studiati ma poi abbandonati del 2008 e 2011, la biotechsembra oraper sbarcare in borsa, quotandosi a Piazza Affari . La società italosvizzera attiva nel settore delle biotecnologie, specializzata nella ricerca e sviluppo di farmaci ...Dopo i tentativi studiati ma poi abbandonati del 2008 e 2011, la biotechsembra oraper sbarcare in borsa, quotandosi a Piazza Affari . La società italosvizzera attiva nel settore delle biotecnologie, specializzata nella ricerca e sviluppo di farmaci ...(Teleborsa) – Dopo i tentativi studiati ma poi abbandonati del 2008 e 2011, la biotech Philogen sembra ora pronta per sbarcare in borsa, quotandosi a Piazza Affari. La società italosvizzera ...il gruppo biotech si quoterà entro fine mese: sarà una offerta per istituzionali Mediobanca e Goldman Sachs stanno per avviare il roadshow virtuale in Europa. Operazione tutta in aumento di capitale p ...