Parler torna online | ma non accetta nuovi iscritti | i motivi

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’app, dopo un mese di assenza a causa della campagna pro Trump, ètama non accetterà: il motivodopo essere stato messo offline per circa un mese,. L’ha annunciato la stessa azienda tramite un comunicato ufficiale. E’ stato spiegato che la piattaforma tornerà ad essere accessibile solamente L'articolo proviene da Inews.it.

SkySilk ha riferito ieri che avrebbe fornito i servizi internet all'app, spiegando che 'ritiene chestia prendendo le misure necessarie per monitorare meglio la sua piattaforma' e che '...Sui negozi di applicazioni App Store e Google Playnon è però ancora stato riammesso e Apple e Google non sono intenzionate a intervenire finché - dicono - non dimostrerà di essere in grado di ...L'app Parler, dopo un mese di assenza a causa della campagna pro Trump, è tornata online ma non accetterà nuovi iscritti: il motivo ...L’agenda, e anche il presidente degli Stati Uniti, è cambiata ma la notizia resta di rilievo nel dibattito sul potere e il ruolo delle piattaforme digitali: Parler è tornato o ...