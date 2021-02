Nel video di Mondo Di Fango di Gemitaiz la paura per uno scenario distopico (testo) (Di martedì 16 febbraio 2021) Mondo Di Fango di Gemitaiz arriva con un video che mette paura. Sappiamo, e siamo confortati da una certa letteratura, che la distopia nasce come monito e come sfogo della paura. 2020 e 2021 fanno parte di quel Mondo che non immaginavamo: restrizioni sanitarie per garantire la sicurezza, una pandemia che mette in ginocchio il Mondo, il macabro conteggio dei morti e dei contagiati e un dispiegamento di forze militari, scientifiche e politiche che cercano di contenere i tragici effetti del Covid-19. Tra le vittime di questo caos c’è anche la musica. Ciò non significa, tuttavia, che ci siano artisti incapaci di stare sul pezzo. Uno di questi è Gemitaiz. Il rapper ha da poco pubblicato QVC9 (Quello Che Vi Consiglio) e si è unito a Mace ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 febbraio 2021)Didiarriva con unche mette. Sappiamo, e siamo confortati da una certa letteratura, che la distopia nasce come monito e come sfogo della. 2020 e 2021 fanno parte di quelche non immaginavamo: restrizioni sanitarie per garantire la sicurezza, una pandemia che mette in ginocchio il, il macabro conteggio dei morti e dei contagiati e un dispiegamento di forze militari, scientifiche e politiche che cercano di contenere i tragici effetti del Covid-19. Tra le vittime di questo caos c’è anche la musica. Ciò non significa, tuttavia, che ci siano artisti incapaci di stare sul pezzo. Uno di questi è. Il rapper ha da poco pubblicato QVC9 (Quello Che Vi Consiglio) e si è unito a Mace ...

