Motomondiale | presentato lo Sky Racing Team VR46 per un 2021 ambizioso tra MotoGP e Moto2

(Di martedì 16 febbraio 2021) Nella giornata odierna, martedì 16 febbraio, lo Skyha ufficialmente svelato la sua line-up in vista del. Siamo giunti all’ottava stagione per questo progetto che, grazie alla fiducia ed al lavoro costante di Sky e di, nel tempo ha visto nascere promesse, crescere talenti, sviluppare potenzialità e tagliare traguardi importanti. Sarà una stagione importante con il debutto di Luca Marini incon ilSkyAvintia grazie all’accordo tra lo Sky, Esponsoramae Ducati. Nuova sfida per la, con Marco Bezzecchi – tra i protagonisti della lotta per il titolo nel 2020 – e il ...

Ecco la prima Yamaha post - Rossi ; è statoil Monster Energy Yamaha Team , la squadra ufficiale della casa dei tre diapason che ...e pronto per la sua ventiseiesima stagione nel,...' Quello che mi rende orgoglioso è che oggi KTM abbiai suoi programmi e team allo stesso momento, factory ed indipendente ' - spiega il manager francese - ' quattro moto ufficiali, non ...Nella giornata odierna, martedì 16 febbraio, lo Sky Racing Team VR46 ha ufficialmente svelato la sua line-up in vista del Motomondiale 2021. Siamo giunti all'ottava stagione per questo progetto che, g ...Nei pressi di Madrid sorgerà un nuovo circuito omologato per MotoGP e F.1. Dorna non ha altra scelta che la "rotazione iberica" nel calendario.