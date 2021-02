“Mi sono rotta i cog***, me ne vado”. Elisabetta Gregoraci che furia, succede tutto all’improvviso (Di martedì 16 febbraio 2021) Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese è stata scelta da Alfonso Signorini per arricchire il cast del reality show e la sua presenza ha dato sicuramente una scossa al programma. È rimasta in casa oltre 80 giorni, poi ha deciso di abbandonare il reality dopo aver appreso la notizia del prolungamento. Il motivo? La necessità di stare insieme a suo figlio Nathan Falco. Durante la sua permanenza nella casa ha stretto un’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia. La loro storia ha fatto sognare tantissimi spettatori, in molti si aspettavano che potesse sboccare dell’altro oltre alla semplice amicizia. Ma le cose non sono andate così: tra i due ci sono state delle incomprensioni. E così dopo la sua uscita Pierpaolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021)è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese è stata scelta da Alfonso Signorini per arricchire il cast del reality show e la sua presenza ha dato sicuramente una scossa al programma. È rimasta in casa oltre 80 giorni, poi ha deciso di abbandonare il reality dopo aver appreso la notizia del prolungamento. Il motivo? La necessità di stare insieme a suo figlio Nathan Falco. Durante la sua permanenza nella casa ha stretto un’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia. La loro storia ha fatto sognare tantissimi spettatori, in molti si aspettavano che potesse sboccare dell’altro oltre alla semplice amicizia. Ma le cose nonandate così: tra i due cistate delle incomprensioni. E così dopo la sua uscita Pierpaolo ...

xtoystoran : Lo so che non è così eppure io mi sento così lo stesso, mi sono rotta di subire le conseguenze di tutti i traumi pa… - stanottee : mi sono rotta il cazzo di tutti - calzinobucato_ : @idkchescriveree arianna mi sono rotta il cazzo non sei obbligata mi arrabbio io da parte tua perchè non ti meriti… - _onlyangell : mi. sono. rotta. di. studiare. - pipersayuso : mi sono rotta di studiare ?? -