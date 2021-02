harryftshrooms : @cconsentking Sicuramente ha fatto una manovra sbagliata e l’ha rotta lui - ilbassanese : Manovra sbagliata, autoarticolato in panne: intervengono i Vigili del fuoco - MTR29971489 : @Twitme46689319 Manovra a tavolino messa in atto tra le 20:00 e le 22:00 @GrandeFratello MA ADESSO HANNO ROTTO IL C… - siciliafeed : Rap, manovra sbagliata: muro distrutto, auto danneggiate – LA FOTO - bossebasta : @Cobretti_80 @SanDaniele17 Infatti. Stesso caso mio di un anno fa: bozzo lasciato dopo manovra sbagliata, il perito disse 'Niet'. -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra sbagliata

VicenzaToday

Lunedì sera, poco dopo le 20, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cinto a Trissino per rimuovere un autoarticolato rimasto in panne durante le operazioni di inversione del senso di marcia. L'...... e per di più a otto minuti dalla fine, può banalmente essere considerata una decisione, ...non ha avuto alcun tipo di possibilità di cambiare il fronte offensivo o di velocizzare la, ...Incidente giovedì sera nel parcheggio dell’Interspar di via Malpasso. Un’auto a causa di una manovra sbagliata ha urtato contro un cartello stradale, abbattendolo e finendo a sua volta in bilico. Ness ...Un muro è stato sfondato da un escavatore utilizzato dagli operai della Rap mentre stavano ripulendo una discarica in via Benedetto Croce a Palermo.