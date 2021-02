Machine Gun Kelly, che porta il sangue di Megan Fox in un ciondolo appeso al collo (Di martedì 16 febbraio 2021) «Porto il tuo sangue attorno al mio collo». Questa la dedica d’amore fatta da Machine Gun Kelly a Megan Fox, per San Valentino, postando su Instagram una serie di foto tra cui il primo piano di una goccia di sangue dell’attrice racchiusa nel pendaglio di una collana. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 febbraio 2021) «Porto il tuo sangue attorno al mio collo». Questa la dedica d’amore fatta da Machine Gun Kelly a Megan Fox, per San Valentino, postando su Instagram una serie di foto tra cui il primo piano di una goccia di sangue dell’attrice racchiusa nel pendaglio di una collana.

