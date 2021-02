Il lockdown non ferma l’epidemia: per ora meglio pensare agli aspetti sociali ed economici (Di martedì 16 febbraio 2021) La richiesta dei professori Walter Ricciardi e Andrea Crisanti di procedere ad un nuovo lockdown merita una attenta considerazione: certamente sono presenti nel nostro paese varianti del Sars-Cov-2 molto contagiose e certamente il lockdown funziona tanto meglio quanto più è precoce. D’altra parte il lockdown ha costi economici e sociali elevatissimi, effetti molto parziali e soprattutto soltanto temporanei. Si tratta quindi di pesare con attenzione i costi e i benefici. Gli stessi promotori della richiesta sono perfettamente consapevoli che il lockdown non ferma l’epidemia: il loro obiettivo dichiarato è ridurre il numero di contagi allo scopo di consentire il tracciamento dei contagi e far seguire al lockdown misure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) La richiesta dei professori Walter Ricciardi e Andrea Crisanti di procedere ad un nuovomerita una attenta considerazione: certamente sono presenti nel nostro paese varianti del Sars-Cov-2 molto contagiose e certamente ilfunziona tantoquanto più è precoce. D’altra parte ilha costielevatissimi, effetti molto parziali e soprattutto soltanto temporanei. Si tratta quindi di pesare con attenzione i costi e i benefici. Gli stessi promotori della richiesta sono perfettamente consapevoli che ilnon: il loro obiettivo dichiarato è ridurre il numero di contagi allo scopo di consentire il tracciamento dei contagi e far seguire almisure ...

VittorioSgarbi : Prendiamo atto, per la salvezza del Paese, della disponibilità di Walter Ricciardi a dimettersi. - thetrueshade : Sono d’accordo con #Ricciardi, ci vuole un lockdown totale per lui e per tutti quelli come lui. Rinchiudeteli e no… - pietroraffa : Il tema non è che #Ricciardi possa o meno dispensare consigli. Può farlo. Anzi: deve farlo, è il suo mestiere. Il p… - ZPeppem : RT @Open_gol: Con la pandemia non si può fare una trattativa sindacale, dice Galli che insiste nel chiedere un lockdown contro le varianti… - Cavalierenero64 : RT @SinistroTOP: ??CINEMA SINISTRO?? Dal Registra de “Il Silenzio del #lockdown” e “Vairus - la possessione” la SinistroTOP Production Prese… -