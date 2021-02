Il Buthan | piccolo stato riparato dalla pandemia | 1 solo contagio in 1 anno

infoitinterno : Buthan, il piccolo regno con un solo decesso per Covid-19: come ha sconfitto l’epidemia -

Ultime Notizie dalla rete : Buthan piccolo

Fanpage.it

... grandi dichiarazioni, obbiettivi ambiziosi sul lungo termine, ma politiche diimpatto ora ,... con i propri tagli di gas serra: Marocco e, non esattamente i maggiori emettitori del mondo.... quello nepalese, di un sistema di sentieri che dal Kashmir alconta 4.500 chilometri. Si ... Infatti, nonostante l'Italia sia un Paeserispetto ai grandi spazi citati finora, secondo la ...Il Buthan è un piccolo paese compreso tra Tibet ed India che dall'inizio della pandemia ha avuto un solo caso.Il piccolo regno del Buthan ha aggirato la pandemia, registrando dal 2020 un solo decesso per Covid-19. Per capire come abbia fatto, nonostante la presenza di solo 300 medici, bisogna guardare alle mi ...